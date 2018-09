publié le 28/09/2018 à 17:14

La scène est choquante. Jeudi 27 septembre, le site 30 Millions d'amis a publié la vidéo d'une représentation d'un cirque dans laquelle on voit un tigre de Sibérie sauter dans des cerceaux de feu lors d'un numéro, avant d'être pris de convulsions et de s'effondrer sur l'estrade entourant la piste du chapiteau.



L'animal agonise de longues secondes face aux spectateurs. La scène se déroule dans le 23 septembre dernier dans un un cirque de Magnitogorsk en Russie. Sans émotion, on voit le dresseur sortir l'animal de près de 200 kilos de la piste en le tirant par la queue. Le tigre est visiblement victime d'une crise d’épilepsie et reste inerte après ses convulsions.

Afin de le faire réagir et de le réanimer, le dompteur lui jette des sceaux d'eau et ce devant les spectateurs et en plein spectacle. Le félin finit par reprendre connaissance après avoir été frappé au fouet alors qu'il était inconscient.

Le stimuler au fouet dès sa reprise de conscience, c’est extrêmement violent ! Yann Huchédé, directeur du Refuge de l'Arche, centre de sauvegarde spécialisé dans la protection des animaux sauvages. Partager la citation





Un traitement inapproprié est extrêmement violent selon Yann Huchédé, directeur du Refuge de l'Arche, centre de sauvegarde spécialisé dans la protection des animaux sauvages. Comme le rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis, "le mettre en position totalement allongée n’est pas une mauvaise chose. Mais l’arroser à grand coups de seaux d’eau et le stimuler au fouet dès sa reprise de conscience, c’est extrêmement violent !"



"D’autant que la première réaction du dompteur quand le tigre se redresse est de lui ordonner de monter sur une table avant d’enfin le laisser repartir dans le back-stage", s'insurge Yann Huchédé. Une scène qui devrait renforcer la position des défenseurs du cirque sans animaux.



> Tigre épileptique dans un cirque en Russie