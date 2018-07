VIDÉO - Ces pandas ne pensent qu'à une chose : manger

No Food Wasting in Pandas' World! Eat Everything Up!

publié le 29/04/2016 à 12:54

Le Conservation and Research Center, en Chine, s'occupe de pandas géants et partage bien souvent leurs aventures. Cette fois-ci, le centre nous présente cinq de ses animaux, qui savent bien classer leurs priorités. La nourriture avant tout, le reste peut attendre. Affamés, les boules de poils bicolores lèchent leur bol jusqu'à la dernière miette, en quelques minutes.



Trois d'entre eux se tiennent assis et amènent la gamelle directement à gueule. Un comportement qui fait étrangement penser aux humains. La vidéo, partagée par CCTVNews sur Facebook, a été vue plus de 260.000 fois et a suscité la réaction de nombreux internautes. Certains sont attendris, d'autres préféreraient que ces animaux évoluent dans la nature et quelques-uns se demandent ce que contiennent les bols.