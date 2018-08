publié le 17/08/2018 à 17:00

À Gênes, le cauchemar est loin d'être terminé. Depuis l'effondrement du pont le plus important de la ville mardi 14 août, les experts et habitants redoutent désormais un véritable "chaos" sur les routes.



Dans cette zone au relief escarpé, la circulation routière était déjà très dense et les embouteillages fréquents. Sans le viaduc Morandi, la situation pourrait virer à l'horreur : situé sur un des principaux axes nord-sud de l'Italie et point de passage essentiel vers la France, le pont était emprunté par plus de 25 millions de véhicules chaque année.

"Ça va être un chaos total, car c'était un pont qui desservait toutes les zones de la ville", s'inquiète Francesco Bucchieri, un habitant de Gênes. Jusqu'à présent, seuls deux grands axes permettaient de traverser la ville : celui passant par le pont Morandi, et celui, déjà surchargé, desservant le port de Gênes. Or l'économie de la ville, qui dessine avec Turin et Milan le "triangle industriel" italien, tourne beaucoup autour de son port, le plus important du pays.

Plusieurs solutions actuellement en débat

Comment endiguer la situation rapidement ? Giovanni Vecchio, chercheur à l'Ecole polytechnique de Milan et expert en mobilité urbaine, évoque la possibilité de "mettre en place de longues déviations vers d'autres autoroutes". Cette solution à court terme rallongerait cependant les distances et aura un coût financier conséquent.



Autostrade per l'Italia, gestionnaire de l'autoroute, a assuré qu'il était possible de reconstruire le pont en cinq mois une fois le site libéré des opérations de recherches et d'enquête. Mais le gouvernement veut retirer la concession à la société, désignée coupable.



Parmi les alternatives, certains plaident pour la construction d'un nouveau pont plus au nord, d'autres pour l'ouverture du port aux poids-lourds la nuit afin de répartir le trafic sur 24 heures. D'autres, enfin, proposent que les poids-lourds aient accès à une route privée menant au port, mais réservée jusqu'à présent à l'aciériste italien Ilva.