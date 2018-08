Viaduc effondré à Gênes : le parquet de Paris ouvre une enquête

publié le 16/08/2018 à 00:01

Le parquet de Paris a ouvert mercredi 15 août une enquête pour "blessures involontaires et homicides involontaires", a appris franceinfo de source judiciaire. Une enquête confiée à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), alors que quatre Français figurent parmi les 39 personnes tuées dans l'effondrement d'un viaduc à Gênes la veille, précise franceinfo.



Mercredi, le Quai d'Orsay dans un communiqué a confirmé "avec tristesse la présence de quatre ressortissants français parmi les victimes de la catastrophe de Gênes".

Les victimes s'appelaient Melissa, Axelle, Nathan et William et étaient âgés de 20 et 22 ans. Amis, ils se rendaient à un festival de musique techno en Sardaigne lorsque le pont Morandi s'est effondré.

Le drame à Gênes a fait au moins 39 morts et 16 blessés, dont 9 dans un état grave. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir puisque certaines personnes sont encore portées disparues. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé que l'état d'urgence était décrété pour 12 mois dans la ville de Ligurie.