publié le 28/01/2017 à 23:58

Cette semaine, l'aiguille de l'horloge de l'Apocalypse ("Doomsday Clock") qui retranscrit le niveau de menace de guerre nucléaire totale déterminé par un groupe de scientifiques, s'est positionnée à seulement 2 minutes 30 de minuit, soit la situation la plus critique depuis 1953 et la Guerre Froide. Un contexte particulièrement tendu lié notamment aux menaces potentielles provoquées par la Corée du Nord, la Russie de Vladimir Poutine et les Etats-Unis du nouveau président Donald Trump.



A son tour, l'ancien dirigeant de l'URSS (entre 1985 et 1991) Mikhaïl Gorbatchev a fait part de ses préoccupations dans une tribune publiée par l'hebdomadaire américain Time. "Aujourd'hui, la menace nucléaire semble une nouvelle fois bien réelle. Les relations entre les grandes puissances vont en empirant depuis maintenant plusieurs années" écrit-il, estimant que "tout laisse à penser que le monde se prépare à la guerre".

Si Gorbatchev juge que la lutte contre le terrorisme est un enjeu très important, il ajoute que notre priorité devrait être "d'empêcher la guerre, de mettre fin à la course à l'armement et de réduire les arsenaux militaires". Dans cette optique, il lance un appel aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, leur demandant d'adopter une résolution rendant "inacceptable" le conflit nucléaire.