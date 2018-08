Moon Jae-in et Kim Jong Un se serrent la main le 27 avril 2018

13/08/2018

Les deux Corées se réuniront en septembre à Pyongyang pour un nouveau sommet, a annoncé lundi 13 août l'agence sud-coréenne Yonhap. Des discussions de haut niveau ont été engagées par les deux parties ce lundi dans la partie démilitarisée. Les deux chefs de l'État Moon Jae-in (Corée du Sud) et Kim Jong-un (Corée du Nord) se rencontreront pour la troisième fois.



La date et le lieu de ce nouveau sommet sont encore à déterminer. Ce voyage dans la capitale nord-coréenne du président sud-coréen Moon Jae-in serait la première d'un chef d'Etat du Sud en plus de dix ans. Le ministre de l'Unification Cho Myoung-gyon, à la tête de la délégation du Sud, a jugé important que les deux Corées gardent "le même état d'esprit".

Malgré le rapprochement observé entre les deux pays, les sanctions internationales prises contre la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaires et balistiques ont empêché la reprise de la coopération économique intercoréenne.

Mais les relations ne sont pas au point mort pour autant : les deux camps prévoient la semaine prochaine, pour la première fois en trois ans, une réunion des familles séparées depuis la Guerre de Corée (1950-1953). Un accord de paix devrait également être discuté concernant ce conflit, vieux de 65 ans, qui s'était terminé sur un armistice, et non sur un traité de paix.