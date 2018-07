Un petit Britannique de trois ans attaqué à l'acide

et AFP

publié le 22/07/2018 à 17:16

Un petit garçon âgé de trois ans souffre de graves blessures au visage et à un bras après avoir été attaqué à l'acide samedi après-midi dans un magasin de Worcester, dans l'ouest de l'Angleterre. Il a été hospitalisé. "Nous considérons cela comme une attaque délibérée commise sur un enfant de trois ans", a déclaré le chef de la police de West Mercia, Mark Travis, dans un communiqué. "Pour l'instant, le motif de l'attaque n'est pas clair. Les policiers travaillent dur pour établir exactement ce qu'il s'est passé et quelle est la substance utilisée", a-t-il ajouté.



Un homme de 39 ans a été arrêté et placé en garde à vue, soupçonné de complot en vue de commettre des lésions corporelles graves. La police a également diffusé des images de trois hommes qu'elle souhaite interroger. Le chef du conseil municipal de Worcester, Marc Bayliss, a qualifié l'attaque d'acte de "pure méchanceté". "Worcester n'est pas le genre d'endroit (où ce type d'attaque se produit), nous sommes une petite ville anglaise typique", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni est confronté à une hausse des attaques à l'acide ces dernières années, en particulier à Londres. Le ministère de l'Intérieur a annoncé en avril qu'il comptait durcir la législation, en faisant de la détention des substances corrosives dans un lieu public une infraction pénale, et en interdisant la vente de ces substances aux mineurs.