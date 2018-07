publié le 02/07/2018 à 18:47

Ce petit chiot a beaucoup de courage. Todd, un jeune golden retriever, s'est fait mordre par un serpent à sonnette en protégeant sa maîtresse lors d'une randonnée dans l'Arizona aux États-Unis, relate la BBC.



Paula Godwin, la maîtresse du chiot, a partagé cette histoire sur son compte Facebook et a récolté plus de 4.400 likes. "Alors que nous nous promenions sur la colline, j'ai failli marcher sur un serpent à sonnette. Mais mon héros de chiot, Todd, m'a sauvée", raconte-t-elle.

C'est lorsque le serpent a essayé de s'enfuir que le chiot a été mordu. "Il s’est mis à hurler, je l’ai porté et j’ai couru jusqu’en bas de la colline avec mon autre chien Copper. Nous l’avons amené chez le vétérinaire dans les dix minutes qui ont suivi", a expliqué Paula à la chaîne anglaise.

Heureusement, Todd a rapidement reçu un antivenin et a été hospitalisé pendant 12 heures. Désormais hors de danger, le chiot a encore la truffe gonflée et le visage déformé à cause de la morsure du serpent. "Il m'a protégée, c'est un héros", a conclu Paula Godwin.