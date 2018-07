publié le 25/07/2016 à 14:07

D'après Amnesty International la police turque aurait recours à la torture et au viol contre des milliers de détenus depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet. Dimanche 24 juillet, elle a affirmé posséder des "preuves crédibles" de cas de viol et de torture. À la suite du putsch raté, des milliers d'individus ont été emprisonnés. Selon le Premier ministre Binail Yildirim plus de 5.800 personnes ont été placées derrière les barreaux dont 3.718 soldats et 123 généraux. L'ONG soutient dans un communiqué que la police turque "maintient des détenus dans des positions douloureuses pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 48 heures". Des cas de privation de nourriture d'eau et médicament sont aussi évoqués, ainsi que des injures, des menaces ou "dans les cas les plus graves, des coups, des actes de torture et de viol".



Des prisonniers auraient rapporté des viols "avec des matraques" des officiers de l'armée, par la police turque. John Dalhuisen, le directeur Europe d'Amnesty dénonce des informations "alarmantes, en particulier au regard du nombre de détentions". Il a appelé les autorités turques à cesser immédiatement "ces pratiques abjectes". Face à cette situation l'ONG demande aussi au Comité européen pour la prévention de la torture à se rendre d'urgence sur place pour "surveiller les conditions de détention". Des informations balayées par les autorités turques. "L'idée selon laquelle la Turquie, pays qui cherche à adhérer à l'Union européenne, ne respecterait pas la loi est absurde", a jugé un haut responsable. "Nous nions catégoriquement ces allégations et encourageons les groupes de défense (des droits de l'homme ndlr) à fournir des comptes-rendus impartiaux", a-t-il tranché.