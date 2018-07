Travailleurs détachés : le plaidoyer d'Éric Zemmour pour la Pologne

publié le 29/08/2017 à 09:27

"Le plombier polonais est de retour. Mais pas où l’on attendait", constate Éric Zemmour. "Lors du referendum de 2005, la question des travailleurs détachés était agitée par les anti-européens, de droite et de gauche", rappelle-t-il. "À l'époque, les partisans du 'oui' dénonçaient leurs pulsions protectionnistes et chauvines. Comme les Polonais d'aujourd'hui", note le journaliste.



Aujourd'hui, Emmanuel Macron et les institutions européennes reprochent à la Pologne de ne pas être solidaire dans l'accueil des migrants et de ne pas respecter les principes de l'état de droit. "Les Polonais ont-ils été consultés lorsque Angela Merkel a ouvert grand ses bras aux réfugiés ? La Pologne a-t-elle été consultée lorsque Sarkozy et Cameron ont liquidé Kadhafi, horrible tyran qui avait le mérite de tenir sa frontière ?", plaide Éric Zemmour.