publié le 04/07/2018 à 08:11

Ils sont "en bonne santé". Les 12 enfants et leur entraîneur de football piégés au fond d'une grotte en Thaïlande depuis une dizaine de jours ont été examinés par un médecin militaire, après avoir mangé. La marine thaïlandaise a publié mercredi 4 juillet une nouvelle vidéo d'eux, enregistrée la veille, où 11 des enfants disent bonjour, donnent leur nom et disent "je suis en bonne santé".



Un système de ligne téléphonique entre le fond de la grotte et l'extérieur avait été installé mais n'a pu être activé. Les secouristes ont donc projeté la vidéo enregistrée sur un écran dans une tente près de l'entrée de la grotte, où les familles attendent l'évacuation de leurs enfants. "Je suis si heureuse", a réagi, en larmes, la mère de Bew, un des garçons présents dans la grotte, notant tout de même la maigreur de son fils. La marine n'a pour l'instant pas expliqué pourquoi le 12e enfant et l’entraîneur de 25 ans n'ont pas enregistré de message.

Le groupe s'est retrouvé coincé au fond de cette grotte, surpris par la montée des eaux. Les quatre kilomètres qui les séparent de l'extérieur sont totalement inondés et compliquent l'évacuation. Les 12 enfants, âgés de 11 à 16 ans, et l'entraîneur ont commencé un entraînement de plongée, au cas où cette solution soit retenue pour leur évacuation. Des vivres, des médicaments et du matériel de plongée ont été acheminés vers eux.

New video shows boys trapped in Thailand cave, wrapped in Mylar blankets, as rescuers weigh options for extracting them. https://t.co/NYKsPm0z8W pic.twitter.com/EDdQca5Ehx — ABC News (@ABC) 4 juillet 2018

Évacuation peu probable mercredi 4 juillet

Si leur état de santé laisse espérer une évacuation rapide, il est peu probable qu'elle intervienne mercredi. "Ce sera difficile de les évacuer aujourd'hui", a expliqué le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, qui dirige la cellule de secours. Le niveau de l'eau était encore très haut, malgré des opérations de pompage intensives. L'évacuation pourrait se faire en plusieurs fois, par petits groupes d'enfants. "Nous devons être sûrs de nous à 100%" au moment de décider de l'évacuation, a précisé le gouverneur.



Les enfants et leur entraîneur ont été découverts lundi 2 juillet par des plongeurs britanniques participant à une grande opération de sauvetage internationale. La grotte dans laquelle ils se sont retrouvés piégés samedi 23 juin est située à la frontière avec la Birmanie et le Laos.



L'alerte avait été donnée par une mère ne voyant pas revenir son fils de l'entraînement, et les vélos et chaussures des enfants avaient été retrouvés à l'entrée de la grotte. Ils pourraient avoir décidé d'aller explorer les lieux qu'ils connaissaient bien ou avoir voulu se protéger de la pluie en cette saison de mousson. L'opération de secours mobilise un millier de secouristes thaïlandais ainsi que des spécialistes venus d'Australie, du Royaume-Uni, du Japon, de Chine et une trentaine de soldats américains.