publié le 03/07/2018 à 17:11

Ils ont été retrouvés mais le chemin est encore long. Après 9 jours de recherches, les sauveteurs ont enfin mis la main lundi 2 juillet dans la soirée sur les 12 enfants thaïlandais et leur entraîneur de foot, coincés dans une grotte inondée, dite "Pattaya Beach", depuis le 23 juin.



Les images du premier contact entre les sauveteurs et les enfants sont poignantes. On y voit des enfants amaigris et l'air hagard. "Merci", s'exclame l'un d'eux. Dès ce mardi 3 juillet, une ligne directe devait par ailleurs être établie entre les enfants et l'extérieur, pour qu'ils puissent communiquer avec leurs parents.

Mais l'affaire n'est pas encore terminée. Quatre kilomètres séparent encore les rescapés, âgés de 11 à 16 ans, de la surface. Un chemin difficile pour des enfants épuisés et non formés à évoluer dans cet environnement. Les personnes étant restées longtemps dans l'obscurité et le confinement d'une grotte peuvent d'ailleurs présenter des troubles oculaires et pulmonaires.

Les miraculés doivent donc encore être remis en forme avant de pouvoir revenir à l'extérieur.

Une réalimentation progressive

Les 12 enfants et leur entraîneur de 25 ans n'ont pas mangé depuis 9 jours. "Nous allons leur apporter de la nourriture, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils puissent se nourrir vu qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps", a précisé le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, chef de la cellule de secours.



L'équivalent de quatre mois de vivres, ainsi que des médicaments, vont ainsi leur être acheminés. Ce qui laisse présager une opération d'encore plusieurs semaines. D'autant plus que si la réalimentation se fait trop rapidement, ils pourraient être pris de nausées et être malades.

Des leçons de plongée

Des médecins ont rejoint les enfants pour évaluer leur condition physique, et notamment leur capacité à plonger. Car en pleine saison de mousson, des pluies torrentielles s'abattent sur la Thaïlande. C'est ainsi que les enfants et leur entraîneur se sont retrouvés piégés par les eaux. Et le chemin entre la surface et la grotte est encore en partie inondé.



Il est donc possible que les rescapés aient besoin de plonger pour revenir à la surface. Des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur. "Il faut les entraîner... Voyons de quoi ils sont capables", a expliqué le gouverneur.



Pendant ce temps, les sauveteurs continuent d'évacuer l'eau de la grotte, pour éviter un maximum aux rescapés les passages immergés. "Nous nous apprêtons à les évacuer par là où ils sont entrés et pompons le plus possible d'eau afin qu'ils n'aient pas à plonger", a déclaré Anupong Paojinda, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Une autre voie de sortie ?

Si les sauveteurs ne parviennent pas à pomper toute l'eau des boyaux souterrains et si les enfants se révèlent incapables de mener l'expédition, une autre voie doit être trouvée.



Les équipes de sauvetage ont repéré plusieurs puits verticaux au-dessus de la grotte. La forêt a été défrichée près de l'un d'eux pour permettre l’atterrissage d'hélicoptères en vue d'une possible évacuation par les airs. Mais elles n'ont encore aucune preuve que ces passages mènent à l'endroit où sont réfugiés les enfants.