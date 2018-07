publié le 06/07/2018 à 12:11

Les recherches ne sont pas finies et des dizaines de touristes sont encore portés disparus. Jeudi 5 juillet, un bateau transportant 105 personnes, principalement des passagers chinois, a été surpris par la tempête et a chaviré après avoir été touché par une vague de cinq mètres.



Un premier corps d'un des passagers, que l'on croit être un vacancier chinois, avait été sorti de la mer tard jeudi soir et ramené sur l'île, peu de temps avant l'arrêt des recherches pour la nuit.



Des survivants avaient été recueillis jeudi soir sur une jetée de Phuket. Encore sous le choc, certains étaient blottis dans des couvertures. D'autres pleuraient ou marchaient, leur gilets de sauvetage encore sur le dos. "Onze d'entre eux sont blessés, dont deux dans un état grave", a déclaré le gouverneur de Phuket.

Des passagers pris au piège dans le bateau

Vendredi, au lendemain du drame, les autorités ont annoncé que 21 corps avaient été repêchés au large de Phuket, une station balnéaire très prisée des touristes. Encore des dizaines de personnes sont recherchées. Des plongeurs ont également vu "plus de 10 corps" flottant à l'intérieur de l'épave du Phoenix.



"Nous concentrons nos recherches sur les disparus du Phoenix. Nous craignons qu'ils aient été pris au piège du bateau, mais j'espère que certains ont pu survivre" grâce à des "poches d'air", a précisé le gouverneur de Phuket, Noraphat Plodthong.



Plus de trente plongeurs devaient vendredi descendre inspecter l'épave du Phoenix. Quatre navires de la marine thaïlandaise et un hélicoptère participaient aux recherches. La marine thaïlandaise a indiqué que le Phoenix avait coulé à 40 mètres sous la surface, à quelques kilomètres de la côte de Koh He, un îlot connu pour ses formations coralliennes.