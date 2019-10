et AFP

Réaction immédiate de la France à l'offensive turque menée en Syrie depuis hier. Paris a demandé ce jeudi 10 octobre une "réunion d'urgence" de la coalition internationale sous commandement américain engagée dans la lutte contre le groupe État islamique.

"Il faut que cette coalition internationale se réunisse parce qu'on est dans une situation nouvelle et parce que le combat contre Daesh risque de reprendre, parce que Daesh n'attend que cette opportunité pour sortir", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur France 2.



Emmanuel Macron a également appelé la Turquie à mettre fin à son assaut. "Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme ", a rappelé Emmanuel Macron. "Ce risque d'aider Daesh à reconstruire un califat et ce risque humanitaire c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale", a estimé le président.

"Nous ne sommes pas en train d'aider Daesh", a déclaré sur RTL İsmail Hakkı Musa, ambassadeur de Turquie en France "Nous nous attendons à ce que les pays d'origine reçoivent leurs jihadistes", a-t-il demandé, "mais ça ne veut pas dire que la Turquie sur place va laisser les éléments jihadistes dans la nature."