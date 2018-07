Tempête Harvey : deux explosions dans l'usine chimique française d'Arkema

publié le 31/08/2017 à 17:36

Malgré les pluies torrentielles qui se sont abattues avec la tempête tropicale Harvey, ce sont bien des incendies qui se sont déclarés, au nord-est de Houston, à Crosby. Ces feux ont eu lieu dans l’usine chimique d’Arkema de cette ville du Texas, après deux explosions.



Et selon les dernières déclarations de l'usine du groupe chimique français, d'autres feux devraient encore se déclarer dans cette même usine. Ces incendies créent d'importants panaches de fumée.

Pas seulement noire comme on peut le voir sur la vidéo en bas de cet article, la fumée dégagée est aussi irritante selon Richard Rennard, qui dirige l'une des branches du groupe Arkema. L'entreprise a notamment indiqué que ces émanations pouvaient provoquer "des irritations oculaires, de la peau et/ou respiratoires", ainsi que nausées et somnolence. Richard Rennard a encouragé les personnes ayant inhalées cette fumée à consulter un médecin. Il a aussi invité les personnes restées dans le périmètre de couper leur air conditionné "pour éviter une possible exposition".

L'usine du français @Arkema_fr de #Houston où il y a eu 2 explosions. Un panache de fumée très toxique est surveillé (irritations) #Harvey pic.twitter.com/8CzLyOlagP — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 31 août 2017

"Laisser l'incendie s'éteindre de lui-même"

Inondée, privée d'électricité et de capacité de réfrigération de ses matériaux hautement inflammables, l'usine Arkema de Crosby qui fabrique des peroxydes organiques, un composé entrant dans la fabrication de plastiques et de produits pharmaceutiques, n'était plus en mesure de maintenir en sécurité ces produits.



"Les peroxydes organiques sont extrêmement inflammables et, en accord avec les autorités, la meilleure chose à faire est de laisser l'incendie s'éteindre de lui-même", a expliqué Arkema, invitant la population à rester loin de l'usine. Depuis plusieurs jours déjà, un tel événement était redouté et les autorités avaient, en prévention, mis en place un périmètre d'évacuation de trois kilomètres.



Lors d'une conférence de presse, Brock Long, directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA), a résumé les enjeux liés à cette fumée: "Nous basons bon nombre de nos évacuations sur ce qu'on appelle une modélisation du panache et, par conséquent, oui, ce panache est extrêmement dangereux".

> Houston Flood: Explosion at Arkema chemical plant | USA harvey flood