publié le 29/05/2017 à 17:45

"Les échanges bilatéraux" ont été au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, selon les premiers mots du président russe, lors de leur conférence de presse commune. C'est à l'intérieur du château de Versailles, qui a accueilli leur rencontre, que les deux chefs d'État se sont exprimés et ont rendu compte de leurs échanges. Le cas de la Syrie a été évoqué, comme celui de la lutte contre le terrorisme.



Mais Emmanuel Macron a également voulu "rappeler au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent aux valeurs et aux opinions publiques, et l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités et de toutes les sensibilités de la société civile".



Le président de la République française a ainsi expliqué qu'ils avaient évoqué ensemble "le cas des personnes LGBT en Tchétchénie", qui sont victimes de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Citant également le cas "des ONG en Russie", Emmanuel Macron a assuré avoir "indiqué les attentes de la France". "Nous avons convenu d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble, et le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris des initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visant à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et à régler les sujets les plus sensibles", a poursuivi le chef de l'État, qui assure "pour sa part", qu'il sera "constamment vigilant qui correspondent à nos valeurs".

Selon France info, un premier réfugié tchétchène homosexuel a été accueilli ce lundi 29 mai en France. Le président de l'association SOS Homophobie, Joël Deumier, cité par France info explique qu'il est arrivé "au même moment que Vladimir Poutine". Selon lui, il serait le premier d'une longue série. "Ça va continuer", affirme-t-il.