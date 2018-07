et AFP

publié le 23/02/2018 à 15:08

Une heure avant le vote du Conseil de sécurité des Nations unies sur la trêve en Syrie, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont écrit conjointement au président russe Vladimir Poutine afin qu'il consente à approuver la résolution. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies (ONU), bénéficie d'un droit de veto.



Depuis dimanche 18 février, le régime de Bachar al-Assad ainsi que son allié russe bombardent sans relâchent la Ghouta orientale, vaste fief rebelle près de Damas comptant près de 400.000 habitants. En cinq jours, 436 civils, dont 99 enfants ont péri dans l'intense offensive aérienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). La région est devenue "un enfer sur Terre", a dénoncé Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

Le projet de résolution doit être soumis au vote à 16 heures. Le texte a été proposé le 9 février par la Suède et le Koweït, mais les négociations se sont enlisées. "Le Conseil de sécurité de l'ONU cherche à adopter une résolution qui propose de mettre en place immédiatement une trêve humanitaire de 30 jours au minimum. Mais personne ne peut répondre à la question de savoir si les combattants respecteront cette trêve (...), personne ne donne de garanties", a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.



"Pour que cette résolution soit efficace, et nous sommes prêts à donner notre accord à un texte qui le sera, nous proposons une formule permettant de rendre la trêve réelle et basée sur les garanties de tous ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la Ghouta orientale", a poursuivi Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à Moscou.