Syrie : 22 enfants tués dans un raid contre une école

publié le 27/10/2016 à 04:50

En Syrie, dans la province d'Idleb, 22 enfants ont trouvé la mort dans un raid contre une école, mardi 26 octobre. Six enseignants sont également décédés, a indiqué l'Unicef. Une attaque violente que condamne l'organisation. Dans un communiqué, son directeur général a dénoncé un "crime de guerre", affirmant qu'il s'agissait de "l'attaque la plus meurtrière contre une école depuis le début de la guerre" en Syrie, en 2011."C'est une tragédie, c'est un scandale et si cette attaque est délibérée, c'est un crime de guerre", s'est ainsi insurgé Anthony Lake.



Selon les informations fournies par l'Unicef, l'école a été attaquée à plusieurs reprises. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), "des avions militaires ont mené six frappes sur le village de Hass, contre une école et ses environs". Un premier bilan faisait état de 35 civils tués, dont onze enfants. Un militant anti-régime du Idleb Media center a affirmé que l'un des projectiles était tombé à l'entrée de l'établissement scolaire au moment même où les enfants étaient évacués en raison des bombardements. L'Unicef n'a pas précisé qui avait mené cette attaque meurtrière.

La Russie est-elle impliquée ?

Dans la soirée du 26 octobre, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchourkine, a pris les devants, se déclarant horrifié par l'attaque. "C'est horrible. J'espère que nous n'étions pas impliqués", a-t-il ainsi affirmé. "Ce serait facile pour moi de dire 'Non' (ce n'est pas nous) mais je suis une personne responsable, je dois d'abord voir ce que notre ministre de la Défense va dire". Moscou, de par son alliance avec le régime syrien de Bachar al Assad, est régulièrement accusée par l'Europe et les États-Unis d'être à l'origine de raids aériens sans distinction des infrastructures civiles. La Russie a toujours réfuté ces accusations, affirmant ne viser que des "terroristes" lors de bombardements. Au total, plus de 300.000 personnes ont trouvé la mort en Syrie depuis le début du conflit entre le régime et les rebelles.