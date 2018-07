et AFP

publié le 26/07/2017 à 16:01

Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Grâce aux importants moyens déployés par les forces de l'ordre, l"homme qui avait agressé à la tronçonneuse plusieurs personnes à Schaffhouse, en Suisse, a été arrêté mardi 25 juillet. Une vaste chasse à l'homme avait été déclenchée lundi 24 juillet avec 300 policiers mobilisés, des chiens renifleurs et un hélicoptère.



Franz Wrousis, un SDF de 51 ans qui vit dans les bois ou dans sa voiture sur un vieux matelas au milieu d'ordures, a finalement été interpellé à Thalwil, au sud de Zürich, a annoncé l'agence de presse suisse ATS. Selon le Blick, journal allemand, c'est le patron d'une pizzeria qui a contacté les forces de l'ordre pour leur signaler la présence du suspect près de sa devanture.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi 26 juillet et relayée par plusieurs médias suisses, les forces de l'ordre ont indiqué que lors de son arrestation, l'homme était muni de deux armes de poing, de petite taille. L'interpellation s'est cependant déroulée dans le calme, le suspect ne s'étant pas défendu.

Le mobile reste inconnu

Franz Wrousis avait fait irruption lundi 24 juillet dans le bureau de la CSS Assurance, une compagnie d'assurance maladie suisse. Armé d'une tronçonneuse, il avait grièvement blessé un employé, toujours hospitalisé, mais hors de danger, et infligé des blessures plus légères à un autre employé.



Condamné en 2014 puis en 2016 pour infraction à la législation sur les armes, l'agresseur est considéré par la police comme "un homme dangereux et agressif". Pour l'heure, ses motivations restent toujours inconnues.