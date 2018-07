Seuls 29% des Britanniques pensent que le Brexit sera bon pour l'économie

publié le 27/03/2017 à 23:04

Le 29 mars, Theresa May déclenchera l'article 50 du traité de l'Union européenne le 29 mars, qui marquera ainsi le début de la procédure de sortie du Royaume-Uni. Mais pour l'instant, le moral des Britanniques n'est pas réellement au beau fixe à en croire les résultats d'une récente enquête menée par IHS Markit, entreprise américaine spécialisée dans l'analyse des décisions économiques des gouvernements et des entreprises. Selon la dite enquête donc, reprise par CNN Money le 27 mars, seulement 29 % des foyers britanniques pensent que le Brexit profitera à l'économie britannique sur les dix prochaines années.



Entre juillet 2016 et mars 2017, la part des foyers qui estiment que les perspectives économiques du Royaume-Uni vont se détériorer du fait du Brexit est passée de 42 % à 53 %. Et seuls 18 % pensent que la sortie du pays de l'Union européenne n'aura aucun impact. "Le pessimisme ambiant s'est répandu à tous les groupes d'âge et toutes les tranches de revenus", indique Chris Williamson, économiste chez IHS Markit. Une tendance qu'il dit d'autant plus marquée dans les catégories les plus pauvres de la population britannique. Ce qui représente un véritable retournement de situation, précise-t-il, compte tenu du fait qu'entre juillet 2016 et mars 2017, ils représentent "ceux qui sont passés du groupe le plus optimiste au plus pessimiste aujourd'hui".

Le cas écossais

Sans véritable surprise, les foyers écossais sont ceux qui considèrent en grande majorité que l'impact du Brexit sur l'économie britannique ne sera pas bénéfique. En juin 2016, l'Écosse a voté à 62 % en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et il y a quelques semaines, Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise, annonçait la tenue d'ici 2019 d'un nouveau référendum sur l'indépendance de la nation, afin de pouvoir notamment rester dans l'UE.

Même cas de figure ou presque du côté de l'Irlande du Nord. La région a voté contre le Brexit, et selon un rapport publié le 27 mars par le think tank Demos, les Nord-irlandais figureraient parmi les plus vulnérables aux risques économiques posés par le Brexit. Une situation qui ne plaît guère à l'Irlande du Nord,qui commence véritablement à parler indépendance, d'autant qu'elle bénéficie grandement du financement européen et d'un grand nombre de travailleurs en provenance de l'UE.