Des touristes et employés d'un hôtel dans la rue après le séisme du 5 août 2018 en Indonésie

et AFP

publié le 06/08/2018 à 07:18

En pleine période estivale, les touristes sont nombreux en Indonésie. Au lendemain du séisme de magnitude 6,9 qui a touché l'île de Lombok, une semaine après un précédent tremblement de terre, des centaines de touristes sont en cours d'évacuation.



Selon les précisions des autorités, environ 900 touristes indonésiens et étrangers sont en train de quitter les îles situées aux alentours de Lombok. Quelque 200 personnes ont déjà quitté les trois îles de Gili, et "il en reste environ 700 en attente d'évacuation", a déclaré un porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.



Des hôtels de ces îles ont été endommagés par le fort séisme suivi d'une alerte au tsunami qui a provoqué des réactions de panique. De nombreux touristes ont demandé à quitter les lieux pour l'île de Lombok, afin de rejoindre l'aéroport.

Un bilan encore provisoire

Le tremblement de terre, qui s'est déclenché à 10 kilomètres de profondeur, a causé un lourd bilan humain. Au moins 91 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées, selon un nouveau bilan provisoire communiqué par les autorités.





Le séisme de magnitude 6,9 survenu dimanche soir à une faible profondeur de 10 kilomètres a été ressenti aussi à Bali, île voisine et la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Le tremblement de terre a été suivi par plusieurs répliques provoquant de nouvelles frayeurs lundi.