publié le 28/12/2016 à 05:30

C'est un acharnement difficile à comprendre. Les autorités russes ont annoncé, mardi 27 décembre, avoir ouvert une enquête après la diffusion d'une vidéo où l'on voit un poids lourd tuant un ours brun en l'écrasant volontairement, rapporte le site 20minutes. Sur les images, on aperçoit d'abord l'animal, peinant à se déplacer dans la neige, être pris en chasse par des camionneurs dans la toundra sibérienne. L'un des hommes hurle "Écrase-le ! Écrase-le", avant que le pauvre animal ne passe sous les roues de l'engin, sous les acclamations des tortionnaires.



Ces derniers ne s'arrêtent pas là puisqu'ils décident de rouler à plusieurs reprises sur la bête, qui parvient à survivre. Bien décidés à ne pas le laisser s'en tirer, les camionneurs décident alors de frapper l'animal, bloqué sous le véhicule, avec une tige en métal.

"Nous avons établi que la vidéo montre des habitants de Iakoutie [une région à l’est du pays]", a annoncé à la télévision la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Irina Volk. Le ministre de l’Environnement russe a, de son côté, dénoncé sur Facebook un "carnage", déclarant que "de tels crimes devraient être punissables de prison ferme".

Les ours qui ne peuvent pas entrer en hibernation, peuvent être dangereux et sont abattus par les autorités locales s'ils se trouvent à proximité des villes et villages et constituent une menace. Toutefois, ce genre d'actes d'une telle cruauté reste très rare. Néanmoins, en 2015, une autre vidéo avait montré des ouvriers d'une base militaire de l'Arctique faire passer un pétard pour de la nourriture auprès d'une ours, qui avait été sérieusement blessé.