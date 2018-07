Référendum en Catalogne : le président catalan souhaite une "médiation"

publié le 30/09/2017 à 22:19

Rien ne va plus entre Barcelone et Madrid. Les tensions sont telles, à la veille d'un référendum prévu par la région catalane, que le président indépendantiste catalan, Carles Puigdemont, a lancé samedi un appel à une "médiation" dans le "grave" conflit qui oppose son gouvernement à l'État central espagnol. Ce référendum d'autodétermination a été interdit par le pouvoir central. "Nous devons exprimer une volonté claire de disposer d'une médiation, quel que soit le scénario, que le oui l'emporte ou le non", a déclaré Carles Puigdemont, en insistant à de nombreuses reprises sur l'urgence d'un dialogue avec Madrid.



"Il faut parler. Il faut commencer une négociation sans conditions. C'est un souhait de toute la société catalane, qui veut voter et le faire dans le cadre d'un dialogue et avec un accord", a déclaré Carles Puigdemont, 54 ans, un indépendantiste convaincu, au pouvoir dans la région depuis début 2016. À quelques heures du scrutin qui pose un défi sans précédent au pouvoir central depuis presque 40 ans, le président catalan explique qu'il ne veut pas se "laisser dominer par les émotions, même si nous en avons tous (...) je sens que j'ai une grande responsabilité à assumer. C'est un moment grave".

Dans un entretien de 45 minutes accordé à l'AFP à la mi-journée, Carles Puigdemont se dit toujours disposé à renoncer à ce scrutin interdit par la Cour constitutionnelle, si le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy accepte d'ouvrir des discussions qui permettent la tenue à terme du référendum légal que les séparatistes demandent depuis 2012. "Si l'État espagnol dit 'mettons-nous d'accord sur un référendum', nous arrêtons ceci. Oui évidemment, c'est la voie que tous les Catalans souhaitent", a déclaré Carles Puidgemont.

Ce dimanche 1er octobre, "ce qui n'arrivera pas, c'est que nous rentrerons chez nous et renoncerons à nos droits... Le gouvernement a tout prévu pour que tout se déroule de manière normale", a aussi déclaré Carles Puigdemont, en demandant aux Catalans d'éviter toute violence. "Nous devons terminer ce processus comme nous l'avons commencé, pacifiquement", ajoute-t-il en soulignant que les habitants de sa région avaient dans leur "ADN" le pacifisme. Et si le référendum avait lieu, et que le oui l'emportait ? Il y aurait une déclaration unilatérale d'indépendance ? "Oui, bien sûr", répond-il.



Le président de la région catalane se dit enclin au "dialogue". "Comment ne pas le faire alors que nous sommes frères, nous parlons des langues similaires ou identiques, nous partageons la même culture et que nous avons des liens de famille, des intérêts économiques, comment imaginer que nous n'allons pas nous asseoir pour parler ?". Sans adresser sa demande de médiation à une institution en particulier, il évoque l'Union européenne, à laquelle il reproche de "regarder ailleurs". "Que l'UE arrête de regarder ailleurs, ce n'est ni efficace ni raisonnable, ni censé".