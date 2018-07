publié le 28/10/2016 à 16:50

Deux First Ladies qui s’enlacent sur la scène d’un meeting d’une campagne présidentielle que l’une d’entre elles pourrait emporter, l’image est inédite. Michelle Obama et Hillary Clinton étaient réunies en Caroline du Nord pour faire front à Donald Trump à quelques jours de l'élection présidentielle américaine.



Elles ne sont pas forcément les plus grandes amies du monde, selon certaines sources Michelle Obama a poussé le vice président Biden à se présenter en 2015 (il y a finalement renoncé, après l’avoir sérieusement envisagé). Mais comme le dit Hillary Clinton : "Sérieusement, y a t il quelqu’un de plus inspirant que Michelle Obama ?".

Michelle Obama n'oublie pas de renvoyer les fleurs à celle qui brigue la Maison Blanche en évoquant la candidate la mieux préparée de l'histoire : "Mieux que Barack, mieux que Bill", "et oui, il se trouve que c’est une femme".

La Première Dame est devenue l’agent électoral le plus redoutable contre Trump car elle n’est pas perçue comme une politicienne, beaucoup de femmes la voient comme un modèle et elle mobilise des électeurs enthousiastes de son mari qui ont plus de doute sur Clinton, les noirs, les jeunes.



L’une rêve d’être dans 12 jours la première présidente de l’Histoire. L’autre, beaucoup d’électeurs rêvent de la voir un jour candidate à la présidence. Une position ce qu’elle exclut, mais comme le dit Michelle Obama : "First Ladies, we rock" (Les First Ladies, on assure, ndlr).

Le Top 5, en bref

- Nouveau dérapage dans la campagne Trump, et il aurait bien pu être mortel celui ci : l’avion signé Trump qui transportait son candidat à la vice présidence a dérapé en début de soirée à son atterrissage à l’aéroport La Guardia à New York, il est sorti de piste. Il a percuté un élément en béton qui a arrêté la glissade et a peut être sauvé des vies. Le temps était très mauvais, il avait plu toute la journée, et comme les températures étaient très basses, le sol était bien plus glissant que prévu. Miraculeusement il n’y a pas de blessés, mais on est passé tout près d’une catastrophe. Il y avait aussi les journalistes qui le suivent à bord. Trump se dit soulagé que tout le monde soit sain et sauf.



- Moment assez drôle quand Melania Trump apprend lors de la matinale de ABC qu'elle va devoir faire des discours (ce qui la terrifie).

- Dunkin’ Donuts, la grande chaîne de Donuts où des millions d’Américains passent chaque matin acheter leur café (le slogan est "l’Amérique court chez Dunkin") attribue ses chiffres de ventes décevants… au contexte électoral, qui a un effet "assourdissant" sur le pays.



- Poutine est soupçonné par les démocrates de vouloir déstabiliser l’élection américaine pour faire élire Trump dont il a dit plusieurs fois du bien (au point que Clinton a surnommé son rival lors du dernier débat le "pantin de Poutine"). Le star a répondu à Moscou, comme le rapporte ce journaliste du New York Times : "Comment pourrions nous influencer les élections aux États-Unis ? Est ce que l’Amérique est une sorte de république bananière ? Non, c’est une grande puissance".