Présidentielle américaine : Donald Trump et Hillary Clinton à un dîner caritatif

Hillary Clinton et Donald Trump

publié le 31/10/2016 à 19:09

Dernier repas avant la lutte finale... Nous sommes au diner caritatif Alfred E. Smith à l'hôtel Waldorf Astoria à Manhattan... A ma gauche, Hillary Clinton. A ma droite : Donald Trump ! Le Républicain et sa mèche blonde se penche vers la démocrate, vêtue d'un tailleur rose... Il lui glisse un mot, elle rit sous le regard du cardinal de New York, Timothy Dolan...





Trêve éphémère dans une campagne où tous les coups sont permis... A la fin du repas ils vont se serrer la main. Ce qu'ils n'avaient pas fait la veille lors du 3e et dernier débat très tendu. Hier soir, entourés de 1 500 convives, qui avaient payé au moins 3 000 dollars pour financer des oeuvres de bienfaisance... Ils n'ont pas pu y échapper !



Pendant leur discours respectifs à la tribune, si Clinton regardait Trump, ce dernier écoutait sa rival les bras croisés, le regard droit devant lui. Et derrière les petites blagues, les piques n'étaient jamais loin. Trump a ironisé sur la haine supposé de son adversaire vis-à-vis des catholiques. Il a même réussi à se faire huer : du jamais-vu !



Mais Clinton aurait quand même assuré à Trump : "Quoiqu'il arrive, nous avons besoin de travailler ensemble". Un pied de nez au moment où le Républicain affirme qu'il ne sait pas s'il reconnaîtra les résultats de l'élection !