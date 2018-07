publié le 28/07/2016 à 06:15

Le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a estimé mercredi 27 juillet que la France "n'était plus la France", en mentionnant, Jacques Hamel, le prêtre égorgé la veille dans une église de Saint-Étienne-du Rouvray. Lors d'une conférence de presse en Floride, Le milliardaire a mentionné ce meurtre et cité un "ami", qui, a-t-il dit, voulait se rendre en France "il y a trois ou quatre mois". "Je l'ai vu hier. Je lui ai demandé tu as aimé la France ? Il m'a dit, je n'irai pas en France. Je n'irai pas en France", a raconté Donald Trump. "Ils ne vont pas m'aimer pour dire ça, mais regardez ce qui s'est passé à Nice (où 84 personnes ont été tuées le 14 juillet).



"Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec le prêtre (...) La France n'est plus la France", a insisté le milliardaire républicain." Le Premier ministre français, Manuel Valls, lui a répond en anglais dans un tweet quelques heures plus tard. "La France est toujours la France et la France est forte, M. Trump".