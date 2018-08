Ouragan Maria : le bilan remonté à 2.975 morts sur l'île américaine de Porto Rico

et Loïc Farge

publié le 29/08/2018 à 06:47

Le bilan tragiquement sous-estimé de 64 morts, qui fut un temps celui avancé par les autorités locales après le passage de l'ouragan Maria sur l'île de Porto Rico, est désormais officiellement abandonné. Il est depuis quelques heures de 2.975 morts, selon une étude indépendante entérinée mardi 28 août par le gouvernement de ce territoire américain.



On savait que le bilan était largement sous-estimé. L'ouragan a frappé l'île des Caraïbes le 20 septembre 2017. Une île grande comme la Corse, mais beaucoup plus peuplée. Ses 3,5 millions d'habitants s'étaient retrouvés pour l'essentiel sans électricité et sans eau. La situation était dramatique : des territoires entiers inondés, des villages isolés.

Quatre mois plus tard, un tiers de l'île n'avait toujours pas d'électricité, un habitant sur six n'avait toujours pas d'eau potable. Des dizaines de milliers de maisons habitées n'avaient toujours comme seul toit qu'une simple bache. Sans parler des nombreuses maisons inhabitables.

Résultat d'une situation sanitaire dramatique

Si le nombre de morts a été ainsi revu à la hausse, c'est en raison de cette situation sanitaire dramatique. En fait, l'essentiel des victimes sont mortes bien après le passage de l'ouragan. Des malades dans des hôpitaux, faute de groupes électrogènes pour assurer les soins. Des personnes âgées qui n'ont pas supporté ces conditions, sans climatisation, sans eau courante, pendant des mois.



Pendant plusieurs semaines, certains villages n'étaient accessibles que par hélicoptère. Mais quand les routes ont été dégagées, il fallait faire parfois trois-quarts d'heure à pied pour arriver au moindre point de ravitaillement en eau potable.



Donc c'est un peu comme après la canicule en France en 2003 : un événement exceptionnel accéléré la fin de vie des plus faibles.