Oscars 2019 : des difficultés d'organisation pour l'émission

publié le 22/02/2019 à 08:03

L'affaire avait fait beaucoup parler d'elle en décembre dernier. L'acteur américain Kevin Hart, initialement choisi pour présenter la cérémonie des oscars a été poussé vers la sortie pour de vieux tweets homophobes. Pour la deuxième fois depuis 1929, la cérémonie des Césars se fera donc sans présentateur.



Autre problème, de grands réalisateurs et acteurs comme Scorcese, De Niro, ont protesté parce que l’académie voulait remettre certains Oscars pendant les écrans pub, donc ils n’auraient pas été vus par les téléspectateurs. Des récompenses comme par exemple l’Oscar de la cinématographie, c’est à dire le chef opérateur qui construit l’esthétique de l’image ou encore les Oscars du montage et du maquillage.

Une autre polémique est venue s'ajouter aux nombreuses difficultés de l'émission. Lady Gaga, grande favorite pour l’Oscar de la meilleure chanson, Shallow dans A Star is Born, a menacé de ne pas chanter sur scène si les producteurs de la soirée ne permettaient pas aux autres nommés d’interpréter aussi leur titre, comme c’est la tradition.

Les producteurs veulent gagner du temps

De plus, l’émission s'avère être de plus en plus interminable. Ces dernières années, les prix le plus importants ont été remis peu avant minuit sur la Cote Est, un dimanche soir. Une heure où les gens travaillant le lendemain étaient déjà partis se coucher.



Les producteurs cherchent donc à gagner du temps. Cette année, ils ont apporté une consigne stricte : 90 secondes pas plus entre le moment où le nom du gagnant est annoncé et le moment où il devra sortir de scène, qui a depuis fait polémique. En effet, le réalisateur de l’émission qui sera chargé de couper le micro et de lancer la musique avait lui même profité d’une autre cérémonie, quand on lui avait remis un Emmy Awards, pour faire monter sa petite amie sur scène et la demander en mariage genou à terre.

Des audiences en baisse

La durée de l’émission s'avère très importante alors que les audiences s’effondrent. En 2018, les Oscars n’étaient même plus le deuxième programme le plus regardé de l’année après le Superbowl, une bévue pour la chaîne ABC, donc Disney, qui fait payer très cher les annonceurs.



Ce sont les vedettes, les marques, les agents, les auteurs, les salles de cinéma et toute l’industrie hollywoodienne en général qui sont touchés puisque les Oscars sont l’écrin qui doit mettre en valeur cette industrie américaine, au moment où de nombreux consommateurs, notamment les plus jeunes, font de moins en moins la différence entre télévision et cinéma, avec notamment l'émergence de Netflix.



Les fondations de Hollywood sont ébranlés, c’est pour ça que l’enjeu d’image autour de la cérémonie est aussi fort. C’est une publicité mondiale pour un secteur industriel stratégique des États-Unis qui est au bord du gouffre.