publié le 05/07/2019 à 19:26

Depuis mardi, l'Union européenne a ses nouveaux dirigeants, parmi eux Ursula Von Der Leyen à la tête de commission et Christine Lagarde à la BCE. Un casting qui a tourné au casse-tête.



Nuit blanche à Bruxelles, car comme souvent, les 28 dirigeants de l'UE ont mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre d'accord.

48 heures de marchandage, "des palabres" pour Emmanuel Macron, qui se sont surtout éternisées dans la nuit de dimanche à lundi. Les libéraux ne voulant pas d'un président socialiste comme le proposaient la France et l'Allemagne.

Au cœur de la nuit donc, pendant que les chefs d'État de l'Union européenne discutent à huis clos, une journaliste dort sur moquette beige, entre deux rangées de sièges. Son téléphone portable branché à une prise.

Le cliché a été pris par le photographe de Reuters Yves Herman : "Vers 2, 3 heures du matin, certains journalistes cherchent un endroit tranquille pour dormir quelques heures. Cette photo a été prise dans la salle de conférence de presse".

Cette journaliste n'était pas la seule dans les bras de Morphée en attendant la fumée blanche. D'autres photos montrent ses collègues piquer du nez. Il faut bien passer le temps et prendre des forces. Le calme avant la tempête.

"L'attente est là, les journalistes doivent pouvoir être prêts quand la situation se débloque. Cette photo symbolise un petit break lorsque les journalistes sont tenus à l'écart. Je savais qu'en me promenant dans les couloirs du Conseil européen, j'allais trouver des collègues qui se reposaient" raconte Yves Herman.

Ça fait 25 ans que ce photographe travaille à Bruxelles pour Reuters. Et ces sommets européens sont toujours très codifiés pour les dirigeants et pour la presse.

"On parle de plusieurs centaines de sommet. La première prise de vue c'est les arrivées des chefs d'État, s'en suit un tour de table. Là on essaye de montrer les photos les plus ciblées par rapport au sujet du jour. Ensuite on attend les conférences de presse et les départs" explique Yves Herman.

Mardi en fin de journée, les 28 sont finalement tombés d'accord. Ursula Von Der Leyen, Christine Lagarde, Charles Michel et Josep Borrell prennent les commandes de l'Europe.

Avec de nouvelles nuits sans sommeil au programme.