Nicolas Hulot répond à Brigitte Bardot "la démago"

publié le 12/08/2018 à 22:32

Elle attaque, il répond. Les invectives de Brigitte Bardot envers Nicolas Hulot ne sont pas restées impunies. Qualifié de "trouillard" par l’ancienne actrice samedi 11 juillet dans Var Matin, Hulot a appelé Bardot ce dimanche 12 août pour s'expliquer .



Le ministre de la Transition écologique et solidaire estime qu’il "n’a pas de leçons à prendre" et a qualifié son interlocutrice de "démago" . Interrogé par France Info, Hulot a sorti ses meilleures punchlines pour tacler Bardot. "Il y a un moment ou un autre où il faut arrêter de céder à la simplicité, de donner des conseils à distance, tout ça avec vue sur la Méditerranée. C'est très sympathique, mais ça ne fait pas avancer la cause".

L'ex-mannequin, devenue militante pour la cause animale, critiquait la concertation publique lancée par M. Hulot "concernant plusieurs arrêtés liés aux quotas de chasse traditionnelle", qui n'a, selon elle, pas lieu d'être. Brigitte Bardot entretient une rancune tenace envers l’ancien animateur et producteur de l’émission Ushuaïa. D’abord satisfaite par la nomination d’Hulot, BB a vite déchanté. Elle s’était déjà signalée en critiquant la politique d’abattage de loups du gouvernement.