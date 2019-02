Le musée du chien, à New York, ici un tableau de Millie Bush.

et AFP

publié le 10/02/2019 à 07:28

Les chiens ont leur musée à Manhattan depuis le vendredi 8 février. Financé par une association professionnelle d'éleveurs, American Kennell Club, le musée rassemble plus de 2.000 peintures, photos, sculptures et objets consacrés aux chiens. L'association organise chaque année le célèbre concours de beauté canine, le Westminster Dog Show.



Parmi les chiens à l'honneur, les fidèles compagnons des présidents américains. Comme la peinture de "Millie", l'épagneul springer anglais de George et Barbara Bush ou encore une émouvante toile intitulée "Silent Sorrow", qui illustre la tristesse du fox terrier du roi Edward VII, après la mort subite de son maître anglais en 1910.

Ce nouveau musée marque en fait le retour à New York, à plus grande échelle, d'une petite collection rassemblée en 1982. En 1987, l'American Kennel Club la transférait à St Louis, dans le Midwest, dans des locaux plus grands. Mais le musée, à l'écart des circuits touristiques, était loin de faire le plein.

> Le musée ouvre ce vendredi 8 février. Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Diane Desobeau / AFPTV / AFP | Date : 08/02/2019

Un musée sur Park Avenue

En rapatriant la collection à New York, sur deux étages à Park Avenue, l'organisation d'éleveurs espère séduire les nombreux amateurs de chiens de la capitale financière américaine, connus pour être aux petits soins pour leur animal domestique : on y voit souvent des chiens promenés en poussette ou enveloppés dans des tenues en cachemire.



Le nouveau musée peut aussi espérer attirer une partie des millions de touristes qui se rendent chaque année dans les musées new-yorkais. "C'est formidable de montrer une collection qui se languissait dans l'obscurité," a indiqué à l'AFP le directeur exécutif du musée, Alan Fausel, qui était précédemment expert en art canin auprès de maisons d'enchères.



Certaines des toiles, aussi précises qu'une photographie, permettent de documenter l'évolution des races, pour le plus grand intérêt des éleveurs. "Ils regardent les toiles comme s'ils allaient à des concours d'élevage, leurs commentaires portent sur l'anatomie, la morphologie (...) pas du tout sur la qualité de la toile", selon Alan Fausel.

Une rétrospective sur les chiens d'Hollywood

Les œuvres exposées reflètent quelques grandes tendances de la peinture canine : les œuvres d'avant l'ère victorienne soulignent le côté sauvage et agressif de l'animal ; le XIXe siècle reflète en revanche l'âge d'or du portrait, autant pour les animaux que pour les humains.



Plus tard, au XXe siècle, la photographie prend le pas sur la peinture, avec notamment de célèbres photos à tendance anthropomorphiste de l'artiste américain William Wegman, ou des portraits de chiens vedettes du 7e art, comme Lassie.



Le musée espère attirer quelque 100.000 visiteurs par an pour sa première année, davantage peut-être grâce aux expositions temporaires visant un large public, souligne M. Fausel : il prépare notamment une rétrospective consacrée aux chiens d'Hollywood, et une autre dédiée aux chiens présidentiels.