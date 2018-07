et AFP

Faut-il choquer pour attirer l'attention ? C'est en tout cas l'attitude adoptée par une organisation non-gouvernementale allemande, lundi 30 mai. Sea-Watch, qui contribue au sauvetage de migrants en Méditerranée, a diffusé la photo d'un très jeune enfant retrouvé noyé, sans préciser son âge ni sa nationalité. Prise sur une embarcation, l'image montre un membre de l'organisation tenir le corps inanimé d'un enfant dans ses bras.



La photographie n'est pas sans rappeler les images du corps sans vie du petit Aylan, un enfant syrien retrouvé noyé sur une plage turque en septembre. Le but : alerter l'Union européenne sur les conséquences de sa politique étrangère. "Si vous ne voulez pas voir ces images, arrêtez de les produire !", explique l'ONG dans le texte qui accompagne la diffusion de cette photo.

La gravité de la situation exige publication Sea-Watch





Le cliché a été pris vendredi 27 mai lors d'une opération menée au large des côtes libyennes. L'ONG intervenait sur une embarcation qui avait chaviré, sur laquelle se trouvaient 350 personnes. "Beaucoup d'entre eux étaient déjà morts lorsque l'équipe Sea-Watch est arrivée", précise l'organisation, qui affirme que la "gravité de la situation exige publication" des photos. "Dans le sillage de ces événements terribles, il devient clair que les appels des politiciens européens à mettre un terme à ces morts en mer ne sont que des mots", poursuit-elle. Sea-Watch en appelle à "la société civile" pour pousser les responsables européens à agir.

Dimanche 29 mai en Italie, le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Federico Fossi, affirmait craindre que près de 700 migrants, dont une quarantaine d'enfants, aient trouvé la mort la semaine passée dans trois naufrages au large de la Libye. L'Italie, où près de 40.000 migrants et réfugiés sont arrivés entre janvier et fin mai d'après l'ONU, est redevenue la principale porte d'entrée méditerranéenne depuis la fermeture de la route des Balkans et l'accord controversé sur le renvoi vers la Turquie des nouveaux arrivants en Grèce.