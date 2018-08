Mexique : à 12 ans, il va étudier la physique biomédicale à la fac

publié le 04/08/2018 à 02:56

À 12 ans, sa peluche favorite à la main, Carlos Antonio Santamaria va se rendre lundi 6 août à l'université de l'Unam pour y entamer des études de physique biomédicale, devenant le plus jeune étudiant à intégrer cette prestigieuse université de Mexico. "Mon principal objectif est (...) d'apporter les éléments de base pour que médecins et biologistes puissent résoudre nos problèmes biologiques", explique Carlos devant une forêt de micros et de caméras, lors d'une conférence de presse à l'Unam.



Cet étudiant qui a de "hautes capacités cognitives", selon l'Unam, débutera lundi une licence de physique biomédicale, mais il n'aime pas qu'on le qualifie de "génie". Même si le football n'est pas sa passion, il est supporter de l'équipe universitaire. Il préfère toutefois les jeux de construction et les jeux vidéos. Quand il n'est pas plongé dans ses livres d'études, il aime aussi lire des documents de vulgarisation scientifique ou de la littérature classique. "L'autre jour je lisais Don Quichote et Cent ans de solitude", raconte-t-il, ses lunettes bleues autour du cou.

Une "ambiance hostile" dans les écoles où il est passé

Pour en arriver là, son parcours n'a pas été de tout repos. Si la compagnie des adultes lui est agréable, la relation avec les autres enfants "est un peu plus difficile", confie le jeune garçon. Il a subi une "ambiance hostile" dans les écoles où il est passé avant finalement d'obtenir ses diplômes à l'Institut national d'éducation pour adulte. Carlos aimerait que son université "accueille un groupe d'enfants comme lui, qu'elle fasse passer un test à tous les enfants qui veulent s'y inscrire".

Le jeune prodige estime que le Mexique est "dans la tempête", principalement du fait "d'un manque d'éducation". Il demande au président-élu Andres Manuel Lopez Obrador "de ne pas commettre les erreurs de ces prédécesseurs" et demande aux députés "de penser davantage aux minorités".