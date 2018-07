Londres : deux opérations antiterroristes coup sur coup

et AFP

publié le 28/04/2017 à 14:15

Un peu plus d'un mois après l'attentat de Westminster, la tension reste forte à Londres. La police a reconnu, ce vendredi, une hausse de l'activité terroriste avec des arrestations "presque quotidiennes" et la journée d'hier, 27 avril, a même été qualifiée "d'extraordinaire" par le responsable du contre-terrorisme. Deux opérations antiterroristes ont été menées jeudi, distinctes l'une de l'autre.



En début d'après-midi, un homme de 27 ans a été arrêté près du Parlement de Westminster en possession de plusieurs couteaux et placé en garde à vue. "Deux perquisitions sont en cours dans le cadre de cette enquête", a précisé Neil Basu, le coordinateur national du contre-terrorisme lors d'une conférence de presse.

Selon les médias britanniques, l'homme arrêté était surveillé par la police depuis des semaines. Il avait été signalé par des proches, ce qui a permis aux policiers de l'arrêter avant qu'il ne passe à l'acte.

Une femme blessée par balle

En soirée, une opération antiterroriste dans le nord-ouest de Londres et dans le Kent a donné lieu à l'arrestation de six personnes au total, toutes soupçonnées d'activités terroristes. Une femme d'une vingtaine d'années, faisant partie des cibles de l'opération, a été blessée par balle par la police. Elle a été hospitalisée et reste "dans un état sérieux, mais stable", indique Neil Basu. "Dans les deux cas, je pense que nous avons neutralisé les menaces qu'ils posaient", s'est-il félicité.



Le 22 mars, un homme avait foncé dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement. Cette attaque avait fait cinq morts.