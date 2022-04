Il ne fait plus de politique depuis huit ans, mais a repris du service pour cette campagne de l'entre-deux-tours. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, a tracté vendredi 15 avril pour Emmanuel Macron dans les rues du 17e arrondissement de la capitale. À ses côtés le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal et le patron de la République en Marche, Stanislas Guerini.

Marchant en tête de file, Bertrand Delanoë mène la danse et il est accueilli à bras ouverts par les habitants. Ici, tout le monde le connait et le salue. Quand une électrice mécontente interpelle Stanislas Guerini en lui disant : "Je ne vous ai jamais vu dans aucune des réunions qu'on a eues au niveau au 17e", l'ancien maire de Paris n'hésite pas à intervenir et user de sa notoriété. "Moi, je suis ravie de vous voir, vive la démocratie et le débat. Le 24 avril, il y a un enjeu sur la démocratie", dit-il à cette femme qui acquiesce.

Les mains pleines de tracts à l'effigie d'Emmanuel Macron, l'ancien membre du PS serre des mains, discute, sourit avec un seul but, "dites à tous vos amis de voter Macron. Attention, dimanche on ne veut pas d'extrême droite". Après une heure et demie de tractation, Bertrand Delanoë s'assied à la terrasse d'un café, en terrain conquis.

