Les infos de 8h - Marseille : un important point de deal démantelé dans la cité Brassens

À Marseille, la cité Brassens, un des points de deal les plus lucratifs vient d'être démantelé. La planque cachait des armes et de la drogue.

Les auteurs interpellés ont entre 20 et 30 ans et sont parfois de la même famille. Plus de 30 kilos de munitions ont été retrouvés. Dans ce point de deal, les bénéfices pouvaient monter jusqu'à 80.000 euros par jour. "Nous avons récupéré 20 kilos de cannabis, de l'argent, mais surtout un dépôt d'armes importants, car nous avons 18 armes, dont deux pistolets mitrailleurs, sept kalachnikov, cinq armes de poing, 3.000 munitions, dont 1.500 servaient à approvisionner les kalachnikov", explique la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens.

La cachette, gardée par un couple, n'était autre qu'une cave dans ce quartier de classe moyenne. L'enjeu maintenant est de savoir d'où viennent ces armes et si elles ont déjà servi.

À écouter également dans ce journal

Météo - La France va encore étouffer sous une canicule intense et d’une précocité inédite samedi. Plusieurs records de température pour un mois de juin devraient être battus.

Maroc - L'ancien patron d'Assu 2000 se retrouve mis en cause par quatre nouvelles femmes au Maroc. Elles dénoncent un harcèlement sexuel de Jacques Bouthier, déjà mis en examen en France pour viols sur mineurs.

Tour de France - C'est une information RTL. Les organisateurs du Tour de France, inquiets face à la reprise de la Covid-19, se réuniront en début de semaine, pour savoir s'il faut prévoir quelques restrictions sur le Tour de France, qui débute le 1er juillet.

