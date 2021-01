publié le 07/01/2021 à 05:45

C'est un problème quasi-insoluble pour l'exécutif. À l'aube d'une conférence de presse très attendue, ce jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex va faire le point sur la situation épidémique tout en exposant la stratégie vaccinale adoptée par le gouvernement.

Les musées, théâtres, cinémas et stations de ski savent que les nouvelles seront mauvaises tandis que les cafés et restaurants ont déjà compris qu'ils ne rouvriront pas le mercredi 20 janvier, date initialement fixée par Emmanuel Macron en novembre. "Il ne faut plus donner de fausses perspectives en terme de calendrier" insiste-t-on à Bercy, qui formule un souhait : "Pas de date précise mais des objectifs à atteindre pour les chiffres du virus et la promesse que l'État sera encore là pour soutenir ceux qui en ont besoin".

Lors de cette conférence de presse, il est probable que la carte du couvre-feu évolue avec de nouveaux départements qui pourraient voir la mesure être avancée de 20h à 18h. Jean Castex détaillera l'accélération de la campagne de vaccination avec l'ouverture de nouveaux centres et, selon un membre du gouvernement, le Premier ministre pourrait annoncer que l'application TousAntiCovid servira à s'inscrire sur des listes d'attente.

