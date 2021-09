Les infos de 18h - Élections en Allemagne : le SPD et la CDU arrivent en tête

L'Allemagne tourne la page Angela Merkel en ce dimanche d'élections législatives. Les bureaux de vote viennent de fermer à 18h. Les premières estimations rapportent un score très serré. Le SPD a d'ores et déjà revendiqué la victoire.

Les sociaux-démocrates et les conservateurs sont au coude à coude : 25 points pour les SPD et même score pour la CDU, le parti de l'ancienne chancelière. Les Verts arrivent en troisième position avec 15 points, puis la droite du FDP avec 11 points et la gauche avec avec 5 points.

"La CDU a regagné quelques points ces derniers jours mais les sociaux-démocrates étaient encore il y a quelques mois à 15% dans les sondages", explique un militant des sociaux démocrates. À noter que les Verts sont en tête dans la ville de Berlin.

Les résultats vont s'affiner petit à petit et la nuit risque d'être encore longue. Les Allemands devraient être fixés quant au prochain chancelier, dès janvier ou février 2022.

Cyclisme - Le Français Julian Alaphilippe s’est imposé en solitaire à Louvain (Belgique), dimanche 26 septembre. Il devient le premier français a remporté deux fois ce titre mondial.



Crack à Paris - "La Seine Saint Denis n'est pas une poubelle !", a déclaré dimanche Valérie Pécresse, alors que la construction d'un mur sous le périphérique parisien, pour contenir les toxicomanes dans le nord de Paris, suscite la polémique.

Suisse - Lors d'un référendum, les Suisses se sont prononcés largement en faveur du mariage homosexuel, ce dimanche 26 septembre.