publié le 15/04/2019 à 19:29

Le plus célèbre des rallyes-raids change encore de continent. Le Paris/Dakar est devenu, au fil des années, le Dakar. Puis il s'est exilé en Amérique du Sud, gardant son nom comme une marque. Pour l'année prochaine et les cinq prochaines années, nouveau changement : il aura lieu en Arabie Saoudite.



La première édition de ce nouveau chapitre se déroulera intégralement entièrement en Arabie Saoudite. L'organisation évoque ensuite l'exploration de pays voisins comme Oman, la Jordanie ou encore l'Égypte. Il vante les déserts mystérieux et profonds du Moyen-Orient et promet, en Arabie Saoudite, des dunes à perte de vue dans un territoire grand comme quatre fois la France.

Mais les défenseurs des droits de l'homme craignent l'organisation du célèbre rallye dans un pays qui bafoue régulièrement les droits fondamentaux. "Les pétrodollars sont manifestement partout", estime Malik Salemkou, président de la ligue des droits de l'homme. "Il faudrait voir si les femmes, les personnes homosexuelles pourront participer au Dakar. Il faut que les droits fondamentaux soient défendus dans ce pays qui est bien loin de les respecter."

D'après les premières consignes révélées par David Castera, le nouveau directeur de course, les femmes présentes dans la caravane devront se soumettre à plusieurs obligations, notamment le port d'un pantalon jusqu'aux chevilles.



La monarchie du golfe persique mise depuis quelques années sur le tourisme et le sport pour poursuivre son développement. Là-bas, les femmes n'ont le droit de conduire que depuis dix mois.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20h dans une allocution téléviséepour annoncer des mesures issues du grand débat.



Marseille - La famille de l'octogénaire touchée par un tir de grenade lacrymogène en fermant les volets de son appartement, le jour de l'acte 3 des gilets jaunes, porte plainte pour violences volontaires. La femme était décédée à l'hôpital.



Justice - L'essayiste d'extrême-droite Alain Soral a été condamné à un an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt pour avoir nié l'existence de la Shoah.



Santé - Le nombre de cas de rougeole a bondi de 300% dans le monde. 170 pays ont signalé 112.163 cas de rougeole à l'OMS, une flambée qui touche particulièrement le continent africain.