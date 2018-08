publié le 16/08/2018 à 13:26

Le mouvement 5 Étoiles est dans la tourmente après l'effondrement du pont Morandi à Gênes qui a fait 39 morts, selon un bilan encore provisoire. Le parti de gauche, installé au pouvoir au côté de l'extrême droite, est blâmé pour s'être opposé à la réalisation du projet Gronda, qui devait permettre de contourner le viaduc qui s'est écroulé.



Le mouvement populiste dirigé par Beppe Grillo s'est toujours positionné contre les grands travaux, dont le projet Gronda, dénonçant un gaspillage de l'argent public. "Combien de milliards veulent-ils dépenser pour la Gronda ?", fulminait l'humoriste il y a quelques années.

Aujourd'hui, le gouvernement italien se retrouve dans une position délicate. Le 2 août dernier, l'actuel ministre des Transports, le 5 Étoiles Danilo Toninelli, envisageait devant les députés d'annuler le projet de contournement de Gênes. Le blog du mouvement a quant à lui été nettoyé des posts qui tapaient à boulets rouges sur la Gronda. L'un de ses articles dénonçait la fable d'un effondrement du viaduc Morandi.

À écouter également dans ce journal :

- Air France : un patron canadien nommé en pleine torpeur du mois d'août ? La tenue jeudi 16 aouût d'un conseil d'administration d'Air France-KLM ravive les spéculations sur la désignation d'un remplaçant de l'ancien PDG, après trois mois de suspense et de controverses.



- États-Unis : les autorités ont décrété l'état d'urgence en Floride, où une "marée rouge" dévastatrice noircit l'eau de mer et tue dauphins, tortues marines et poissons à un rythme effréné.



- Football : la France, championne du monde en juillet, grimpe de six places pour prendre jeudi 16 août la tête du classement des nations publié régulièrement par la Fifa, qui a changé de méthode de calcul.



- Madonna, qui fête 60 ans jeudi 16 août, a entretenu pendant des décennies la controverse et la polémique, la "Material Girl" refusant de renoncer avec l'âge à une sexualité exprimée sans complexes, ce qui a contribué à sa réputation de superstar.



- Mali : le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans avec 67,17% des voix au second tour, contre 32,83% à l'opposant Soumaïla Cissé, a annoncé jeudi le ministre de l'Administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf.