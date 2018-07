Le tunnel du Gothard, la "révolution du rail" de la Suisse

publié le 30/05/2016 à 12:12

La Suisse a prévu d’en faire des tonnes pour cette inauguration. Autant de tonnes que de montagne qu’il a fallu déplacer pour percer ce tunnel géant. Sur le tunnel Gothard, les Suisses ont décidé de "la ramener", une fois n'est pas coutume. Cinquante-sept kilomètres de long (le tunnel sous la Manche de 50 kilomètres peut aller se rhabiller). Par endroit, on est 2.300 mètres en-dessous de la montagne. Il a fallu dix-sept ans de travaux pour construire une voie de chemin de fer en ligne droite en transperçant les Alpes.



Ce tunnel vise à faciliter la liaison entre Gênes et Rotterdam. Les Suisses en avaient assez d'être embouteillés par les camions. En 1994, une votation a imposé de passer le fret routier sur les rails. Le but c’est aussi d’aller plus vite pour les passagers (à 250 kilomètre/heure) avec des trains classiques grâce aux rails posés sur des coussinets. La Suisse se vante d’avoir engagé la révolution du rail, et elle veut le faire savoir à toute l’Europe. D'où cette inauguration aussi grandiose qu’une cérémonie d'ouverture de JO.

L'UE "plongée dans le tunnel"

Cela va commencer mercredi 1er juin par une bénédiction du tunnel en présence d’un prêtre, d’un rabbin, d’un imam et d’un représentant des athées (ce qui, sauf erreur, est une première mondiale). Ensuite François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre italien Matteo Renzi testeront le train. Le président de la Confédération suisse prendra leur livrera un message politique, puisqu'il inaugure une nouvelle voie de circulation au moment où l’Europe se crispe sur ses frontières. "Je constate que le phénomène migratoire devient le prétexte de toutes les fermetures qui sapent les fondements de notre prospérité", déclare-t-il.

Favoriser la libre-circulation, ouvrir une voie ferroviaire, "c’est le chemin de la prospérité de l’Europe", insiste président suisse Johann Schneider-Ammann, qui est resté hors de l’Union. Le tunnel du Gothard, dit l’éditorialiste Bernard Wuthrich, "c’est une pierre que la Suisse apporte à l’édifice européen, à l’heure où l’Europe semble, avec la crise des migrants et la menace britannique de Brexit, plongé dans le tunnel".