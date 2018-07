publié le 27/09/2017 à 18:38

La politique internationale de Donald Trump ? Comme beaucoup, les Nord-Coréens ne la comprennent pas du tout. Alors, pour tenter d'éclairer leur lanterne, des émissaires du régime n'hésitent pas à rencontrer des thinks tanks, et même des proches du parti républicain. Cette information surprenante est révélée par le Washington Post (en anglais) et reprise par nos confrères de 20 Minutes.



Faute de relations diplomatiques entre les deux pays, Pyongyang est obligé de trouver une autre solution pour tenter de déchiffrer le langage Trump. C'est là qu'interviennent ces discussions informelles sises dans des pays neutres, tels que la Suisse ou Singapour, avec des diplomates américains et des lobbyistes.



Une question aussi simple qu’hallucinante apparaît alors : "Pourquoi les ministres de Trump contredisent-ils les propos du président ?" Pyongyang est également avide de savoir si le milliardaire veut "sérieusement fermer les bases américaines en Corée du Sud et au Japon, comme il l'a déclaré pendant la campagne".

Les tweets de Trump appris par cœur

Si ils existent depuis quelques années, ces échanges à bâtons rompus s'intensifient depuis que l'imprévisible Donald Trump s'est installé dans le Bureau Ovale. Et les émissaires du régime y arrivent de plus en plus préparés. Evan Reeves, ancien haut fonctionnaire du Département d'État américain qui a participé à l'une de ces réunions à Glion, en Suisse, s'étonne par exemple de la "connaissance encyclopédique" qu'ont les Nord-Coréens des tweets du Républicain.



Ces tête-à-tête permettront-ils de désamorcer la crise aiguë dans laquelle se trouvent les deux pays ? Rien n'est moins sûr. En effet, selon le Washington Post, Kim Jong-un n'a aucune intention d'abandonner son programme nucléaire. Or, c'est une condition sine qua none posée par Washington pour imaginer un apaisement.