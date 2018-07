publié le 30/11/2017 à 08:28

"On est très inquiets par ce qui arrive dans notre région en ce qui concerne la politique iranienne." Cette inquiétude donne le ton des relations entre Israël et l'Iran. L'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin-Noon revient sur cette crainte qui anime les israéliens face à la puissance iranienne.



Pour Aliza Bin-Noon, il est "très clair" que Téhéran veuille détruire Israël. "Il faut suivre les déclarations faites par les dirigeants iraniens. Leur chef d'État, il y a deux semaines, a dit que dans 25 ans Israël ne va plus exister. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël et ils sont engagés par rapport aux actes terroristes contre Israël."

L'ambassadrice pointe du doigt le pays en disant que Téhéran "soutient le Hezbollah au Liban, qui est une organisation terroriste. Il soutient le Hamas dans la bande Gaza qui est connu en tant qu'organisation terroriste," énumère Aliza Bin-Noon. Ceci pour expliquer que "la politique iranienne par rapport à Israël est très claire. Ils ne cachent pas leur intention ou leur position. Pour Israël, c’est la plus grande menace aujourd'hui," affirme l'ambassadrice.

Le pays redoute que l'Iran étende son influence au Moyen-Orient. Selon Israël, l'armée iranienne s'est installée sur les ruines syriennes. L'ambassadrice affirme que l'Iran est impliqué en Syrie. Téhéran a contribué à sauver la peau de Bachar al-Assad en combattant au côté des russes contre Daesh.



L'Iran veut désormais rester sur place selon Aliza Bin-Noon. "C’est la politique iranienne." D'où l'inquiétude du pays, frontalier avec la Syrie. "Leurs actions en Syrie sont parfois très proches de la frontière israélienne. Tout ça cause une grande inquiétude."