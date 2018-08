L'avocat d'Harvey Weinstein dénonce "l'hypocrisie" d'Asia Argento

publié le 21/08/2018 à 11:50

L'avocat d'Harvey Weinstein dénonce "le niveau frappant d'hypocrisie d'Asia Argento", après la parution d'un article du New York Times. Jimmy Bennett dit avoir été agressé sexuellement par l'actrice quand il avait 17 ans. Selon le journal américain, l'une des principales accusatrices du producteur déchu aurait versé 380.000 dollars au jeune acteur pour qu'il ne porte pas plainte.



L'avocat d'Harvey Weinstein dénonce "la duplicité de son comportement", alors même qu'"elle se positionnait en première ligne du combat contre M. Weinstein, bien que sa relation sexuelle avec M. Weinstein eut impliqué deux adultes consentants pendant plus de quatre ans".

Ces révélations sur Asia Argento "devraient démontrer à tous que les accusations contre M. Weinstein ont été mal vérifiées", selon l'avocat de l'ex-producteur, qui essaye d'obtenir l'abandon des poursuites contre son client.



Un coup porté au mouvement #MeToo

Asia Argento est l'un des visages du mouvement #MeToo, et l'une des premières à avoir accusé Harvey Weinstein d'agression sexuelle. Certains craignent que cette histoire ne soit utilisée "pour discréditer le mouvement", à l'instar de sa fondatrice, Tarana Burke.



Au contraire, Sandra Muller, fondatrice du mouvement #BalanceTonPorc en France, affirme que "ce n'est pas un coup dur". Asia Argento "est une femme intelligente et investie. Elle ne peut pas lancer un mouvement en ayant elle-même des casseroles." L'actrice n'a toujours pas réagi aux accusations. Une autre accusatrice d'Harvey Weinstein, Rose McGowan, dit avoir "le cœur brisé", mais appelle à la retenue.



L'ancien producteur est accusé d'abus sexuels par une centaine de femmes, et a été formellement inculpé de viol, d'acte sexuel forcé et de fellation forcée sur trois femmes différentes. Il a plaidé non coupable devant le tribunal, et assure que toutes ses relations sexuelles ont été consenties.