publié le 28/11/2017 à 23:45

"C’est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde" a affirmé Emmanuel Macron devant 800 étudiants à Ouagadougou au Burkina Faso dans un discours largement commenté ce mardi 28 novembre. Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur au Sénégal, a qualifié le discours du président de "bien construit et très complet" au micro de RTL.



"Il a décidé de consacrer du temps à cette visite et c’est comme cela qu’il faut faire, parce que les visites-éclairs ne donnent rien" commente Jean-Christophe Rufin. Selon l’académicien, Emmanuel Macron "a mis le doigt sur plusieurs points absolument essentiels". Le fait de "sortir du face-à-face France et Afrique et de mettre l’Europe dans le coup est très positif". Un certain nombre de messages "assez clairs et assez durs ont été délivrés par le président notamment sur les migrants, sur la démographie…" selon Jean-Christophe Rufin. Emmanuel Macron a notamment affirmé que la scolarisation des jeunes filles représente une des "clés" de développement.

L’ancien ambassadeur considère "qu’il y a toutes les raisons de penser que les Africains adoptent Macron et l’épisode d'aujourd’hui a été fondateur d’une relation qui se présente bien, ce qui n’a pas été le cas pour les présidents précédents."