À proximité de ces figurines, on peut déposer un "eda", tablette en bois sur laquelle figurent des voeux ou des dessins de chats.

Des milliers de figurines de chats et presque autant de photographes amateurs. Le temple de Gotokuji, à Tokyo, attire depuis des décennies de nombreux curieux venus admirer ses célèbres chats porte-bonheur, baptisés "maneki-neko". Mais depuis peu, l'endroit accueille aussi tout autre genre d'animal : les "instagrameurs".



Ces quelque 10.000 félins blancs aux formes arrondies, assis sur leur séant et patte en l'air, offrent un cadre idéal pour les adeptes des réseaux sociaux, alléchés par la perspective d'un instantané réussi.

"Je faisais une recherche sur Google des endroits instagrammables à Tokyo, et ce lieu était l'un des plus recommandés", confie Emily Lin, une touriste de 25 ans originaire de Hong Kong, tout en cherchant à trouver le meilleur angle pour photographier les stars du temple. Ying-Chi Hsueh, un étudiant en photographie taïwanais de 31 ans, est là pour la même raison. "J'ai vu une photo sur Instagram et je suis venu ici en utilisant Google Maps", dit-il.



Un porte-bonheur qui date du 15ème siècle

Selon la légende, la présence des figurines remonte au 15ème siècle. À cette époque, le prêtre occupant le temple avait adopté un chat dénommé Tama. Un jour, alors que le félin flânait autour du temple, il vit arriver un samouraï à sa hauteur et leva sa patte droite pour l'inviter à entrer à l'intérieur, quelques minutes seulement avant qu'une tempête n'éclate.





Reconnaissant envers le chat de lui avoir permis d'éviter la pluie, le guerrier décida de devenir l'un des bienfaiteurs du temple, et Tama fut immortalisé en cette figurine, qui symbolise depuis la bonne fortune au Japon comme à travers l'Asi.