publié le 06/08/2018 à 08:34

Sa photo circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Tiphaine Véron, jeune Française de 36 ans, a disparu depuis le 29 juillet au Japon. Brune aux yeux verts, mesurant 1m62, la jeune femme a été vue pour la dernière fois dans la région de Nikko, alors qu'elle partait pour une excursion en forêt. C'est le gérant de son hôtel, ne la voyant pas revenir, qui a alerté les forces de l'ordre.





Très inquiets, son frère et sa sœur ont décidé de se rendre sur place. "Ça fait une semaine qu'elle a disparu. Donc maintenant on ne veut plus perdre de temps", déclare Sybille, la sœur de Tiphaine", au micro de RTL. D'autant plus que la jeune femme disparue est épileptique. "Ce n'est jamais anodin qu'on n'ait pas de nouvelles. Les fois où on n'en a pas eues, c'est qu'elle était dans le coma", explique Sybille.



"On veut la retrouver à tout prix !"

Elle alerte également sur les moyens mis en place pour retrouver sa sœur, et regrette que ce ne soit pas des "spécialistes des disparitions" qui soient en train de s'occuper de l'enquête. C'est en effet le commissariat de Nikko qui est en charge de l'affaire. "Parfois on leur pose des questions et on sent qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller questionner le voisinage", s'insurge Sybille.

Avec cet appel à l'aide, elle espère ainsi que "l'enquête va prendre une autre dimension". "Nous, on veut la retrouver à tout prix. Peut-être que c'est fou mais on y croit vraiment !"



Toute information à propos de Tiphaine peut être communiquée au poste de police de Nikko, au + 812 88 53 01 10, envoyée à l'adresse "missing.tiphaineveron@gmail.com", ou donnée sa famille sur Twitter, via les comptes @sibyllevron et @lfemma ou le hashtag #findtitinow.