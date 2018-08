publié le 14/08/2018 à 16:07

Le catastrophe a semé l'effroi parmi les automobilistes : le viaduc Morandi situé à Gênes en Italie sur lequel passe l'autoroute A10 s'est écroulé mardi 14 août sur plusieurs dizaines de mètres. Matthieu allait s'engager sur le viaduc quand celui-ci s'est effondré. "C'est le tunnel qui est juste avant le pont, on commence à entendre des sirènes derrière. Tout le monde s'écarte, on laisse passer des policiers" explique-t-il à RTL.



"Là les policiers reviennent vers nous et nous demandent avec les microphones en disant de remonter rapidement dans les voitures et de faire demi-tour. Il y a pas mal de Français dans le tunnel donc on s'est vite retrouvé à se poser des questions sur ce qu'il se passait. On voyait des pompiers qui passaient à pied en courant entre les voitures, à travers les files de voitures".

"On leur a demandé ce qu'il se passait. Ils nous ont expliqué que le pont s'était écroulé. Là évidemment tout le monde a commencé à paniquer sachant que les policiers criaient vraiment très fort dans les micros, en nous disant de nous dépêcher."

"En faisant marche arrière, on se rend compte, quand on se pose, qu'à deux minutes ou à trente secondes près, c'était nous" confie-t-il.