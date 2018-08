publié le 14/08/2018 à 17:32

Les images sont impressionnantes. Un viaduc autoroutier s'est effondré mardi 14 août à Gênes (Italie), tuant au moins 30 personnes, selon un bilan provisoire communiqué par le gouvernement italien. Le ministre des Transports Danilo Toninelli parle d'une "immense tragédie".



Plusieurs dizaines de mètres du pont sont manquants. Près de 200 pompiers sont mobilisés pour porter assistance aux victimes, et tenter d'en retrouver sous les décombres. Sur les images prises sur place, on voit les secours s'activer autour de carcasses de voitures et de camions, dont ils extirpent des victimes.



"Nous suivons la situation minute par minute, je remercie les 200 pompiers qui sont à l'oeuvre pour sauver des vies", a déclaré le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. RTL.fr fait le point sur ce que l'on sait de cette catastrophe.

Le viaduc Morandi situé à Gênes, en Italie, s'est écroulé mardi 14 août 2018 Crédit : FEDERICO SCOPPA / AFP

Que s'est-il passé ?

Le viaduc du Polcevera, dit pont Morandi du nom de son ingénieur, s'est effondré vers midi mardi 14 août. L'un des trois pylônes du pont a cédé, et le tablier est tombé dans le vide sur plusieurs dizaines de mètres, comme le montrent des images diffusées par la police.

Avec le pont, plusieurs véhicules ont été entraînés vers le sol, plusieurs dizaines de mètres plus bas. Le pont traverse un quartier plutôt industriel de Gênes, et aucune habitation ne semble avoir été touchée par l'effondrement. Le viaduc s'est principalement écroulé sur les voies ferrés qu'il surplombait. Il a également effleuré les locaux d'une usine produisant de l'énergie, mais seul le parking aurait été touché. Et à l'approche du 15 août, l'entreprise était quasiment vide, à l'exception d'une équipe de maintenance, indique l'AFP.



Certaines personnes sont restées coincées dans le tunnel précédant le viaduc après son effondrement, sans comprendre la situation. "On a commencé à entendre des sirènes, raconte Matthieu à RTL. Les policiers nous ont demandé de faire demi-tour", tout en leur apprenant le drame qui venait de se jouer à quelques mètres d'eux.

Un pont construit dans les années 1960

Long de plus d'un kilomètre, le viaduc du Polcevera survolait la ville de Gênes dans le Nord de l'Italie. Il supportait un tronçon de l'autoroute A10, qui alterne entre viaducs et tunnels en raison du relief très accidenté de la région.



Le pont qui s'est effondré avait été construit entre 1963 et 1967, et était supporté par trois pylônes. Des travaux de consolidation avaient été entamés en 2016.

Le pont Morandi à Gênes, qui s'est effondré mardi 14 août 2018 Crédit : Capture Google Earth

Plusieurs accidents de pont en Italie

Le réseau routier italien est depuis plusieurs années en mauvais état, victime d'une usure accélérée et d'un manque criant d'investissements. Ces dernières années, plusieurs ponts se sont déjà effondrés dans le pays.



En 2016 par exemple, c'est le passage d'un poids lourd sur un pont au-dessus d'une voie rapide qui provoque son effondrement. En mars 2017, c'est la chute d'un pont sur l'A14 qui coûte la vie à deux automobilistes.

Selon l'Anas, la société publique en charge des routes italiennes, il faudrait consacrer 2,5 milliards d'euros par an à l'entretien et à la modernisation du réseau. Or, soulignent Les Échos, son plan 2016-2020 ne prévoit d'investir qu'un milliard d'euros par en moyenne. De 2007 à 2013, seuls 180 millions d'euros par an ont été dépensés pour entretenir le réseau routier italien.