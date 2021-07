Irak : au moins 41 morts dans l'incendie d'un service Covid-19 d'un hôpital

Au moins 41 patients sont morts dans un incendie qui a ravagé l'unité Covid-19 d'un hôpital de Nassiriya, dans le sud de l'Irak, lundi 12 juillet, selon une source médicale. Ce drame intervient deux mois et demi après une tragédie similaire qui avait fait plus de 80 morts dans un hôpital de Bagdad.

Selon Haydar al-Zamili, le porte-parole des autorités sanitaires locales, l'incendie, dont les causes sont inconnues, s'est déclaré dans l'unité Covid de l'hôpital al-Hussein de Nassiriya, qui compte 60 lits. Le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a réuni en urgence dans la nuit, des ministres et des responsables de sécurité pour "examiner les causes et les conséquences de l'incendie". D'après les autorités locales, qui ont demandé de l'aide à des médecins en vacances ou à la retraite, l'état d'urgence a été décrété dans la province de Dhi Qar, dont dépend la ville de Nassiriya.

"Les recherches se poursuivent pour trouver des survivants"

Moustafa al-Kazimi a déclaré que les victimes "sont mortes brûlées et les recherches se poursuivent pour trouver des survivants". Il a notamment précisé que de nombreux patients étaient sans doute encore pris au piège. Le Premier ministre a également fait état de cinq blessés, dont deux dans un état critique.

Selon les informations d'une source de l'hôpital, l'incendie est sous contrôle. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux pour aider les pompiers et les sauveteurs. 20 patients ont pu être évacués de l'établissement en flammes. Le ministère irakien de l'Intérieur a indiqué sur Facebook que le feu était parti de structures temporaires érigées près de l'établissement, mais n'a pas précisé l'origine du sinistre.